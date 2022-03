Motta San Giovanni grida “No” alla guerra in Ucraina: la marcia e la partita per la pace [VIDEO]

13 Marzo 2022 10:48

Le indicazione del Comune di Motta San Giovanni per chi volesse donare farmaci e beni di prima necessità per la popolazione ucraina

Sono state due splendide giornate dedicate alla Pace! Protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni che, insieme al sindaco Giovanni Verduci, all’intero Consiglio comunale, al Dirigente scolastico Fortunato Praticò, al corpo docente, all’Istituto Nazionale Azzurro, alla ProLoco, alla Garibaldina, alle parrocchie, alle famiglie, alla Stazione Carabinieri di Lazzaro e al Corpo della Polizia municipale, hanno discusso, approfondito, studiato, disegnato, recitato, ballato, urlato, marciato e giocato a calcio per dire NO ALLA GUERRA! Tantissimi i farmaci e i materiali di pronto soccorso raccolti e che saranno consegnati all’Ambasciata dell’Ucraina presso la Santa Sede tramite l’INA.

“Da oggi il vento accarezza la bandiera della PACE a palazzo Alecce e in tutte le scuole del territorio mottese. Chi volesse ancora donare farmaci o prodotti di pronto soccorso può consegnarli mercoledì 16 marzo, dalle ore 15 alle 18 (presso la sede della Protezione Civile in piazza degli Eroi – Lazzaro) oppure giovedì 17 marzo dalle ore 15 alle 18 presso la sede comunale di Motta – piazza della Municipalità”, si legge nella nota diffusa dal Comune di Motta San Giovanni.

“E’ stato un momento significativo per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Verduci – . I ragazzi sono la linfa del nostro futuro, abbiamo pensato alla partitella per dare un calcio alla guerra e raccogliere medicinali da donare al popolo ucraino. Ringrazio le associazioni che hanno voluto dare sostegno. E’ il momento più bello per una comunità quando sono i ragazzi a spingere verso la solidarietà”. Soddisfatto per l’iniziativa il dirigente prof. Fortunato Praticò: “con il Comune abbiamo inteso fare questo momento di riflessione e abbiamo diviso l’evento in due momenti significativi, la marcia contro la guerra e una partita con i nostri ragazzi. Siamo riuniti con tutte le associazioni del territorio per ribadire il nostro ‘no’ alla guerra”.