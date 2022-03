Pallacanestro Viola, coach Bolignano festeggia le 100 panchine: “grande orgoglio da reggino, era il mio sogno da bambino”

27 Marzo 2022 21:03

Coach Bolignano festeggia le 100 panchine neroarancio con il successo della Pallacanestro Viola su Forio. In conferenza stampa Bolignano risponde a StrettoWeb sugli strascichi di Agrigento e la “nuova versione” di Franco Gaetano

Coach Bolignano tocca quota 100 panchine con la Pallacanestro Viola, un traguardo straordinario per l’allenatore reggino festeggiato con il successo dei neroarancio su Forio. In conferenza stampa Bolignano ha sottolineato l’importanza di ricevere tale riconoscimento: “sono contento che la società si sia ricordata questo piccolo traguardo. È un grande orgoglio da reggino, è un sogno che avevo da bambino“.

Successivamente, rispondendo alle domande di StrettoWeb, Bolignano è tornato sul ko di Agrigento e sui possibili strascichi che la squadra si sarebbe potuta portare dietro questa sera: “non siamo potuti andare ad Agrigento allenati e pronti mentalmente. In casa della capolista… fa male prendere quei punti, ma era giusto anche preservare la squadra dal punto di vista fisico e mentale. Se fossero rimasti strascichi, la mia squadra non avrebbe reagito come ha fatto oggi“.

Il coach ha poi fatto riferimento alla scarsa vena realizzativa dei suoi ragazzi da 3 punti questa sera (4/27 15%). La metà dei canestri sono stati realizzati da Franco Gaetano, non proprio un cecchino da dietro l’arco, ma che dopo Agrigento ha realizzato un’altra ottima prova al tiro da fuori (2/4). A tal proposito coach Bolignano ha sottolineato ai nostri microfoni: “Franco Gaetano è un ragazzo che lavora tanto, non va mai via dal palazzetto se non ha messo insieme un numero di tiri importanti per ogni allenamento. Viene considerato un giocatore abile dentro l’area e meno da dietro l’arco, per cui molti avversari lo ‘battezzano’. Ha iniziato a tirare con fiducia e ha trovato continuità. Poi come succede in gruppi goliardici come il nostro, i compagni lo prendevano in giro perché fino alla gara contro Agrigento non aveva mai segnato da 3“.