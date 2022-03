Canolo: auto finisce ribaltata in un terreno | FOTO

24 Marzo 2022 00:05

Canolo: un’auto è finita ribaltata all’interno di un terreno

Un brutto incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Provinciale 85 Siderno-Canolo, in provincia di Reggio Calabria. Un’auto, per cause in fase di accertamento, ha finito la sua corsa ribaltata e finendo fuori strada in un terreno. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.