Lo spettacolo dell’Aspromonte sommerso di neve: accumuli di quasi 3 metri, alberi e segnali stradali seppelliti | FOTO e VIDEO

14 Marzo 2022 17:40

Tantissima neve in Aspromonte, accumuli seppelliscono segnali stradali e alberi: riserve enormi in vista dell’estate

L’Aspromonte è letteralmente seppellita da un manto nevoso eccezionale, che sfiora i tre metri di altezza al punto da sommergere alberi e segnali stradali come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, realizzate dal nostro Massimiliano Pedi in una fiabesca ciaspolata di ieri fino alla vetta di Montalto. La neve così abbondante è stata determinata dalle abbondanti nevicate delle ultime fredde settimane, e garantirà enormi riserve idriche non solo in primavera ma anche d’estate.