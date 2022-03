A Lamezia Terme le gare di nuoto dell’ASD ANDREAMARIA

28 Marzo 2022 18:07

Lamezia Terme: la gara si è svolta ieri presso la piscina Comunale

Si è svolta ieri 27 marzo presso la piscina Comunale di Lamezia Terme la COPPA ASI 2022 organizzata dall’ASI Calabria Nuoto. Alla manifestazione hanno partecipato SEI società provenienti da tutta la Calabria presenti circa duecento atleti. Tra queste ha sicuramente spiccato l’ASDNUOTO ANDREAMARIA di Pentimele che con i suoi 30 atleti si è qualificata al secondo posto.

La società ha conquistato 39 Medaglie d’oro 27 d’argento e 12 di bronzo.

Tutti gli atleti hanno migliorato i propri tempi, grande emozione come sempre per le più piccoline che hanno dimostrato particolare determinazione nell’affrontare la competizione. Grande soddisfazione dei tecnici Giuseppe Gangemi e Emon Ferruggiara che vedono concretizzarsi quanto fatto in allenamento.

Il Presidente Milena Calarco esprime grande compiacimento per le lodevoli prestazioni degli atleti e rivolge un particolare ringraziamento a tutto lo staff per l’impegno ed il sostegno dimostrato nel corso della collaborazione professionale.

L’affiatamento e lo spirito di gruppo hanno determinato l’ottimo clima sportivo creatosi durante la manifestazione che ha, indubitabilmente, contribuito al raggiungimento di questi importanti risultati. L’entusiasmo e la gioia di questo evento siano per tutti di buon auspicio per un prossimo futuro sereno! Questa la speranza!