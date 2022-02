UIL Calabria lancia un invito al presidente Draghi: “venga in macchina sulla Statale 106, guardi da vicino le nostre difficoltà”

10 Febbraio 2022 17:07

UIL Calabria invita il Presidente del Consiglio Mario Draghi a viaggiare sulla statale 106, toccare con mano e guardare da vicino le difficoltà di una Regione e prendere seri provvedimenti per il futuro della Calabria e dei calabresi

Un lungo giro dell’Italia per dare il via alla “fase 2” del suo governo. A quanto si legge su alcuni quotidiani nazionali, sarebbe questa la volontà del premier Mario Draghi, una proposta raccolta da UIL Calabria che, per bocca del segretario generale Santo Biondo, invita il Presidente del Consiglio a partire proprio dalla Calabria.

“Il Presidente del consiglio Mario Draghi, se fosse concreta la sua intenzione di avviare la fase due del suo governo con un lungo giro per tutta la nazione anticipata da un noto quotidiano nazionale, venga in Calabria e lo faccia a bordo di un’autovettura per tastare con mano le tante problematiche ancora irrisolte di tutto il territorio regionale. – si legge in una nota a firma di Santo Biondo – Accolga l’invito che gli stiamo porgendo e lo faccia con lo spirito di chi potrà avere l’occasione di rendersi conto fattivamente quanto di sottosviluppo ci sia a pochi chilometri da Roma.

Il Presidente Draghi faccia della Strada statale 106 una delle tappe simboliche del suo viaggio in Italia, anzi la prima tappa, proprio per dare un segnale forte, partendo da una regione che, purtroppo, nonostante le riconosciute potenzialità, vive ancora adesso una fase di marginalizzazione territoriale e sociale ma che desidera, vuole, pretende di diventare un punto di ripartenza dopo il Coronavirus.

Mario Draghi accolga questa sfida, lo faccia anche per mandare un messaggio preciso alla criminalità organizzata che imperversa in Calabria e, spesso, ostacola l’apertura dei cantieri e mette a serio repentaglio la conclusione delle opere pubbliche. Il sindacato, unitariamente, sarà pronto e disponibile ad accompagnarlo lungo la “via crucis” delle incompiute, delle strade insicure e mortali, delle prime pietre poste e delle cattedrali nel deserto“.