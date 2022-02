“Madonna di Polsi salva la Reggina”, lo speciale striscione del tifoso amaranto giramondo a Terni: con Colomba portò fortuna

10 Febbraio 2022 17:48

Donato Rotilio, tifoso amaranto giramondo, per Ternana-Reggina di sabato scorso si è presentato al Libero Liberati con uno striscione speciale

Ricordate il tifoso amaranto giramondo Donato Rotilio? Da Montebello agli stadi della penisola passando per il Giro d’Italia e la spiaggia di Tenerife, sempre con vessilli amaranto addosso. L’ultimo “capitolo” (per ora) delle sue “avventure” è stato a Terni, sabato scorso. Si è presentato al Libero Liberati 20 anni dopo quel 3 giugno 2002 che sancì la seconda promozione in Serie A della storia amaranto. E lo ha fatto con uno striscione speciale, quello delle grandi occasioni: “Oh Madonna di Polsi salva la Reggina”. Sperava, il signor Donato, che potesse essere d’aiuto, ma invece è arrivata l’ennesima disfatta. Lo pensava, visto che lo stesso striscione, oltre che all’Olimpico, venne esposto in Serie A ai tempi di Colomba, anche lì dopo 8 sconfitte consecutive. Allora portò bene. A corredo dell’articolo tutte le foto del tifoso amaranto con lo striscione speciale e con quello immancabile di Montebello.