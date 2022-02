Sportello antibullismo dell’U.Di.Con. anche a Reggio Calabria

10 Febbraio 2022 11:23

Anche Reggio Calabria avrà uno sportello di ascolto e intervento antibullismo. L’obiettivo è accogliere, informare, affiancare, sostenere bambini, ragazzi e famiglie al fine di elaborare e realizzare sul territorio misure ed interventi in grado di prevenire ed arginare i fenomeni del bullismo e del cyber-bullismo. “Il bullismo è in preoccupante crescita. Secondo i dati oltre uno studente su tre fra i 13 e i 15 anni ha vissuto esperienze di bullismo. Per questo motivo è necessaria un’efficace azione di contrasto, bisogna quindi prevenire, riconoscere e gestire il fenomeno”, ha sottolineato il Commissario Regionale dell’U.Di.Con. Calabria, Nico Iamundo. “Per fare questo è fondamentale la collaborazione di figure specifiche e preparate. In questo senso il nuovo sportello sarà riferimento qualificato per le ragazze e i ragazzi, grazie all’ausilio di due psicologhe professioniste del settore, la Dott.ssa Valentina Moscato e la Dott.ssa Roberta Cortese”.

“Quello sul bullismo è uno dei tanti sportelli che già operano in diverse sedi a livello nazionale, a Reggio Calabria siamo riusciti ad attivarlo e collocarlo nella nuova e ampia sede di via De Nava n. 8, che vogliamo far diventare un polo di supporto attivo gratuito alla cittadinanza. Tra gli effetti negativi della pandemia e del distanziamento sociale a cui sono stati sottoposto i ragazzi, scrive Nico Iamundo, c’è l’aumento della diffusione di fenomeni legati al bullismo, anche attraverso i social, impennate allarmanti a cui l’U.Di.Con. Calabria intende rispondere attivamente sulla scia di quello che abbiamo celebrato qualche giorno fa attraverso il 4° Convegno Nazionale promosso dall’U.Di.Con. provando a sovvertire questo trend”. Siamo davanti ad una vera a propria emergenza sociale, a fenomeni che compromettono la qualità della vita dei nostri ragazzi e dei genitori. Lo sportello si propone, conclude Nico Iamundo, come spazio rivolto agli alunni, ai docenti e alle famiglie per accogliere tutte le richieste di intervento ed eventuali dubbi e preoccupazioni in relazione a episodi di bullismo e cyberbullismo, al fine di promuoverne il benessere e prevenire il disagio, nel rispetto delle differenze e per il superamento dei pregiudizi. Lo sportello sarà operativo ogni martedì e venerdì e in questa fase di emergenza sanitaria sarà fruibile solo tramite appuntamento da fissare al numero 0965/1893526 chiamando dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, oppure scrivendoci all’indirizzo mail regionecalabria@udicon.org”.