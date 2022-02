Voleva solo sangue no vax per il figlio: tolta la potestà genitoriale alla coppia del modenese

10 Febbraio 2022 11:57

Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale alla coppia del modenese che voleva solo sangue no vax per la trasfusione utile a curare il figlio dalla cardiopatia

La loro volontà era quella di procedere alla trasfusione di solo sangue no vax per il figlio, affinché si potesse curare da una cardiopatia. No sangue di vaccinati contro il Covid, in pratica, per motivi religiosi. Ma i genitori di un bimbo del modenese sono finiti all’interno di un vortice di difficile uscita. Il tribunale per i minorenni di Bologna, infatti, ha sospeso provvisoriamente la potestà genitoriale alla coppia. Il 2 febbraio la Procura per i minorenni aveva presentato ricorso. E, secondo quanto apprende l’Ansa, è stato nominato tutore il servizio sociale competente per territorio. Nei giorni scorsi il giudice tutelare di Modena aveva accolto le ragioni del policlinico Sant’Orsola sulla necessità dell’intervento e sulla sicurezza del sangue, non dando ragione ai genitori.