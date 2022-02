Sicilia, incontro tra le forze di opposizione all’Ars: “lavoriamo insieme su finanziaria e Pnrr”

Si è tenuto questa mattina nella Sala Pio La Torre di Palazzo dei Normanni un incontro tra le forze di opposizione all’Ars: Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Cento Passi, Verdi-Europa Verde. Alcuni parlamentari hanno partecipato in presenza, altri in collegamento online. “Ci siamo visti per fare un programma comune in vista della finanziaria regionale e degli interventi sul Pnrr – dicono i parlamentari – intendiamo avviare una serie di incontri con le parti sociali, gli amministratori locali e la società civile per rappresentare le loro istanze in parlamento”.