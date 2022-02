San Valentino col Super Green Pass: città desolata e locali vuoti, alle 21 c’è già il coprifuoco [FOTO]

14 Febbraio 2022 22:58

La tristezza di un San Valentino col Super Green Pass: un anno dopo, non è cambiato nulla. Il “coprifuoco” quest’anno scatta persino prima di un anno fa. Le immagini dal centro storico di Reggio Calabria

E’ stata una serata di San Valentino molto triste a Reggio Calabria, come in molte altre città d’Italia. Il centro storico è rimasto tutta la sera deserto, desolato. Alle 21:00 sembrava già scattato il coprifuoco: un vecchio ricordo di un anno fa, secondo le norme vigenti. Ma chi esce la sera da un paio di mesi sa bene che il coprifuoco è come se ci fosse lo stesso anche quest’anno: in giro non c’è nessuno, persino prima rispetto all’orario imposto un anno fa (erano le 22). La città si svuota velocemente già a partire dalle 20:00, la gente rientra in casa per cena, i più “ritardatari” rincasano verso le 20:30 e così già alle 21:00 non c’è più un’anima in giro. Persino Sadhir è disperato: con il suo enorme mazzo di rose, cerca una coppietta per racimolare qualche spicciolo offrendo un fiore. Ma non c’è niente da fare. I locali sono quasi tutti chiusi. Quelli aperti completamente vuoti, come testimoniano drammaticamente le fotografie nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo scattate a cavallo delle ore 21.

Sul corso Garibaldi un anno fa durante il coprifuoco c’era più vita: qualche giornalista che lo documentava, le ronde delle forze dell’ordine che lo controllavano, i residenti che portavano i cani a fare la pipì. Quest’anno neanche quello, soltanto profonda tristezza.