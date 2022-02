Sala e Fontana “beccati”, le telecamere li incastrano sul Pnrr: “sono preoccupato, è tutto Sud, Sud, Sud. Dobbiamo farci furbi”

9 Febbraio 2022 22:43

Il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco di Milano Beppe Sala hanno discusso di Pnrr, dicendosi preoccupati del fatto che si pensi solo al Sud

Le telecamere li incastrano. Beccati. Ma il contenuto della breve chiacchierata ha del clamoroso e farà sicuramente discutere. Il Governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana e il Sindaco di Milano Beppe Sala sono infatti stati immortalati da un video di La Presse mentre discutevano di Pnrr. Anche se l’incontro era legato ad una conferenza stampa per presentare un accordo da oltre 8 milioni di euro tra il Politecnico e A2A, i due hanno affrontato il tema Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra i due permane la preoccupazione che si pensi quasi solo al Sud.

“Caro Beppe, è un casino il Pnrr e noi non mettiamo a terra un cazzo”, esordisce Fontana. “È questo, poi va bene tutto. Noi dobbiamo farci un po’ più furbi su questa cosa e fare un po’ più di sistema obiettivamente tra tutti. Io obiettivamente sono preoccupato del fatto che Sud, Sud, Sud. Ho capito, ma l’innovazione… [incomprensibile]. Io non ho niente da contestare. Voglio chiarezza perché è evidente che noi abbiamo una progettualità”, risponde Sala. E il Governatore ribatte: “Voi siete in grado perché il comune di Busto Arsizio che cazzo fa? Che non è un comune piccolo di Busto Arsizio”.