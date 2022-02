Reggio Calabria piange Francesco Saccà, il 26enne deceduto stanotte a Ravagnese: comunità di Ortì sotto shock [FOTO e DETTAGLI]

27 Febbraio 2022 15:02

Reggio Calabria: disperazione per la tragedia che ha visto morire prematuramente Francesco Saccà, 26enne di Ortì, in un terribile incidente stradale

Grande tristezza e sgomento a Ortì, frazione collinare di Reggio Calabria, per la morte improvvisa di Francesco Saccà, 26enne deceduto sul colpo nella notte in un terribile incidente stradale accorso sulla SS106 all’altezza di Ravagnese. “Purtroppo, il grido di dolore lanciato da qualche nostro membro, trova tragica giustificazione, in un terribile evento accaduto stanotte e che getta tutta la nostra comunità in una angoscia infinita. A cagione di uno spaventoso incidente stradale, ha perso la vita il nostro giovane compaesano Francesco Saccà di Giuseppe. Non riesco a trovare le parole giuste per commentare una simile tragedia“, scrive nel gruppo facebook “Ortì nel cuore” Biagio D’Agostino, mentre il profilo facebook di Saccà è zeppo di messaggio di affetto e condoglianze. Amici, parenti e conoscenti ricordano il giovane reggino descrivendolo come una persona buona e gentile. “Tu non ci hai lasciati: ci hai solo preceduti. Non ci hai abbandonati: sei solo andato avanti su una strada che prima o poi percorreremo tutti. Un giorno ci incontreremo di nuovo e allora ci abbracceremo e insieme torneremo a sorridere“, e ancora “Mi dispiace tantissimo perché eri veramente una brava persona sempre disponibile con tutti….!!! Fai buon viaggio Ciccio”.