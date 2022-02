Reggio Calabria, Occhipinti: “interventi immediati per statale 106 e pedemontane”

11 Febbraio 2022 15:13

Reggio Calabria, il presidente di Uniti per Crescere Riccardo Occhipinti plaude alla nuova attenzione che il governo Occhiuto sta dedicando al problema delle infrastrutture

“Finalmente la politica sembra svegliarsi e volere affrontare il nodo legato al deficit insfrastrutturale della nostra Regione. Bene ha fatto il Consiglio regionale a convocare una seduta apposita, che dovrebbe svolgersi a fine mese, per affrontare il nodo relativo alla statale 106 e bene ha fatto la Uil a chiamare il premier Draghi a venire in Calabria e verificare di persona le condizioni in cui versa quella che tristemente è passata alla storia come la strada della morte”. Il presidente di Uniti per Crescere Riccardo Occhipinti plaude alla nuova attenzione che il governo Occhiuto sta dedicando al problema delle infrastrutture, ma chiede che si allarghi il monitoraggio a tutta la rete stradale limitrofa alla statale 106 e che non si perda ulteriore tempo per procedere all’ammodernamento e alla messa in sicurezza della rete stradale che serve tantissimi comuni. “Mi auguro – dice ancora Occhipinti – che il prossimo dibattito in Consiglio regionale possa servire ad individuare soluzioni concrete e a stabilire un cronoprogramma di interventi che comprenda anche la Bovalino-Bagnara, ridotta ad un budello da anni, o la pedemontana che giunge a Platì, iniziando a ragionare su interventi complessivi che possano fare diventare efficiente un sistema viario fin qui insufficiente e pericoloso. Non servono interventi tampone, ma una strategia diversa e il governo regionale di centrodestra guidato da Roberto Occhiuto ha già dimostrato di volere rompere con il passato”.