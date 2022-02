Reggio Calabria: nuovo incontro del Circolo Culturale “L’Agorà” sulla figura del Padre gesuita Prosperi

11 Febbraio 2022 10:00

Reggio Calabria: nuovo incontro organizzato dal sodalizio culturale reggino che nel corso della conversazione a cura della ricercatrice toscana Elena Pierotti è stata ricordata la figura del Padre gesuita Prosperi

Il Circolo Culturale “L’Agorà” ha organizzato un nuovo incontro da remoto sul tema “Etica del Risorgimento: Padre Gioacchino Prosperi da gesuita a rosminiano”, argomento trattato dalla ricercatrice toscana Elena Pierotti. Il padre gesuita in questione si chiamava Gioacchino Prosperi, patrizio di nascita, Lucchese, formatosi in Sant’Andrea al Quirinale a Roma con Prospero d’Azeglio, di cui fu collaboratore in età giovanile. Vicino agli ambienti di Casa Savoia, sempre in Sant’Andrea al Quirinale visse in contatto con Sua Maestà Carlo Emanuele IV, fratello sia di Vittorio Emanuele I che di Carlo Felice, divenuto gesuita in età avanzata. Padre Prosperi a Torino divenne rettore e prefetto degli studi del collegio di Rivarolo nel 1827, nonché collaboratore di Cesare d’Azeglio sul giornale del marchese «L’Amico d’Italia».Dopo aver militato nelle Amicizie Cristiane, floride a Torino per tutti gli anni Venti del XIX secolo, abbracciò la causa rosminiana pur restando nell’Ordine e/o collaborando con quei Gesuiti che sposarono più o meno ufficiosamente la causa nazionale, in un’ottica cattolico-liberale. Mi riferisco ad esempio a padre Boero e padre De Ravignan della Compagnia di Gesù, a loro volta collaboratori di Gian Carlo Brignole. La preparazione dell’unità nazionale, in un’ottica regionalistica, passò dunque anche attraverso le esperienze di quei padri gesuiti che vollero scommettere su un’attiva partecipazione, così come Rosmini e Gioberti proponevano, alle vicende politiche del periodo, collaborando talvolta con forze in campo non cattolico-liberale. Padre Prosperi scrisse nel 1846 che «il laicismo italo-sardo, ancora fastidiosamente vantaggioso, li armò [i Polacchi] finalmente!», riferendosi ai moti polacchi di quell’anno, sostenuti in sordina da Carlo Alberto di Savoia.Tenuto conto dei protocolli di sicurezza anti-contagio e dei risultati altalenanti della pandemia di COVID 19 e nel rispetto delle norme del DPCM del 24 ottobre 2020 la conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data dall’11 febbraio.