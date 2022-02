Reggio Calabria, Nancy Iachino eletta presidente della commissione ambiente. Scontro tra Milia e la maggioranza: “perché si è dimesso Latella?”

10 Febbraio 2022 14:22

Commissione Ambiente a Reggio Calabria: scontro Milia\Maggioranza per l’elezione di Nancy Iachino

Questa mattina dopo diverse settimane si è finalmente riunita (a seguito anche delle pressioni del Centrodestra) la IV Commissione ambiente del comune di Reggio Calabria. La Commissione era infatti ferma da mesi a seguito delle dimissioni del presidente Giovanni Latella di Italia Viva.

Nella seduta odierna è stata eletta presidente la consigliera PD Nancy Iachino, negli interventi successivi all’elezione è stato durissimo il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale Federico Milia, che ha dichiarato: “doveroso fare il nostro in bocca al lupo alla collega Iachino, c’è però un problema politico che non si può ignorare e cioè capire il perché delle dimissioni dell’Ex presidente Latella, avremmo voluto capire se sono scaturite a seguito di un problema politico, organizzativo, o personale. Non possiamo ignorare questa questione data l’importanza di questa commissione per la nostra Città che da anni ormai vive il dramma dei rifiuti. Avremmo voluto sentire oltre questa spiegazione il come la consigliera Iachino vorrà procedere per far fronte a queste problematiche. Ad esempio se vuole realmente andare in fondo e capire cosa sia accaduto col bando rifiuti, costato 30 mila euro ai reggini e già impugnato diverse volte, facendo acqua da tutte le parti. Avremmo voluto sentire oggi dopo tutti questi mesi queste spiegazioni, invece si continua solo con i complimenti e gli auguri”.