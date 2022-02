Reggio Calabria, “Opera” di Tresoldi come la Torre di Pisa: il web scatena l’ironia [GALLERY]

3 Febbraio 2022 16:06

Il forte vento degli ultimi giorni ha piegato alcune colonne dell'”Opera” di Tresoldi, che ora viene paragonata sul web alla famosa torre pendente

Il vento dello Stretto degli ultimi giorni sta creando non pochi problemi alle colonne di “Opera”, realizzate dall’artista Tresoldi nel 2018 e posizionate sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria. Come testimoniano le foto pubblicate ieri su queste pagine, alcune strutture si sono piegate in maniera vistosa e preoccupante, tanto da costringere il Comune a limitare l’area con delle transenne per evitare pericoli ad eventuali passanti. Le immagini hanno fatto il giro dei social e scatenato l’ilarità dei cittadini reggini: sono così iniziate a circolare diverse immagini, i classici memè ironici e divertenti realizzati dagli utenti di internet. Ebbene, le colonne di “Opera” si sono trasformate nella torre di Pisa. Nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo alcune delle immagini più fantasiose.