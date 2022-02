21 Febbraio 2022 23:12

Reggio Calabria, la pericolosa voragine si è aperta questa sera in via Tito Minniti

Una pericolosa voragine si è aperta questa sera in via Tito Minniti, nei pressi di Piazza del Popolo a Reggio Calabria. Attimi di paura per un’auto che ha rischiato di essere inghiottita dall’asfalto che è ceduto all’improvviso in una strada poco illuminata e di frequente passaggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.