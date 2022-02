Reggio Calabria, dopo 35 anni è ancora grande amicizia: i ragazzi della VªD del Vallauri si ritrovano tra sorrisi e vecchi ricordi

22 Febbraio 2022 15:53

L’occasione per ricordare i momenti della gioventù e con una preghiera anche gli amici che adesso non ci sono più

Oggi, esattamente come 35 anni fa. Il tempo scorre veloce, ma per i ragazzi della VªD dell’Istituto Vallauri di Reggio Calabria l’amicizia non conosce limiti. Dai banchi di scuola alla scrivania dell’ufficio, di anni ne sono passati dal 1987, eppure alcun rapporto è stato scalfito. Gli ex compagni di classe si sono riuniti ieri per una serata speciale: “è stata l’occasione per ricordare Daniele Cutrupi, un amico volato in cielo prematuramente, sempre presente nei nostri cuori”, fanno sapere. Insomma, una bellissima storia di vera e pura amicizia senza dietro alcun interesse personale.