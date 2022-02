Reggio Calabria, iniziativa di Gioventù Nazionale a Palazzo San Giorgio: “una classe dirigente competente è fondamentale per lo sviluppo dei territori” [FOTO e INTERVISTE]

Iniziativa di Gioventù Nazionale presso la sala conferenze di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria sulla situazione attuale della politica italiana e di quanto “sia chiusa all’interno dei palazzi e lontanissima dalla gente”. Il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, ai nostri microfoni, ha detto: “il nostro obiettivo è puntare sulla competenza. Solo una nuova classe dirigente può creare lo sviluppo dei territori, non si può diventare ministro attraverso il voto di facebook”. “La mia città? Locri è cresciuta tanto negli ultimi anni e ci stiamo organizzando per dare lo slancio definitivo grazie al PNRR. Lo stato della sanità? Si può rilanciare grazie ai fondi in arrivo“, conclude il primo cittadino. Pasquale Oronzio, esecutivo nazionale Gioventù Nazionale, ha sottolineato: “diciamo no ad una politica chiusa. La gente non ha più fiducia, a noi il compito di tornare tra la gente”. In alto la FOTOGALLERY , in basso le INTERVISTE complete.