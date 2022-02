Reggio Calabria: il Planetarium Pythagoras dedica all’Amore una serata speciale

11 Febbraio 2022 13:10

Il 14 febbraio 2022 ore 21.00, il Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria dedica all’Amore una serata speciale

Esiste una “poesia del cosmo” alla quale, attraverso i secoli, poeti, musicisti, scienziati hanno dato voce. Quello che cambia attraverso il tempo è la radice che gli esseri umani assegnano allo stupore provato dinanzi alle stelle. San Valentino, da un lato, ci consente di rivolgere uno sguardo romantico al cielo, per raccontare le grandi storie d’amore nascoste fra le stelle ma, dall’altro, anche di strizzare l’occhio alla Scienza. L’Astronomia e l’Astrofisica sono una parte della Scienza molto affascinante e decisamente attraente ed andare a vedere da vicino alcuni oggetti celesti che spesso ispirano i pensieri d’amore, studiarli scientificamente e svelarne la natura e le proprietà fisiche, non ne sminuisce il fascino, tutt’altro. A guidare il pubblico saranno gli esperti del Planetario. La serata sarà allietata dalla “Magia delle macchine parlanti” del dott. Giuseppe Nicolò, esperto di musica e collezionista di grammofoni. Per l’accesso al Planetario è necessario esibire il green pass e indossare la mascherina FFP2.