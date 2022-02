Reggio Calabria, i beni per l’Ucraina arrivano anche dalla provincia: il furgone arrivato da Camini [FOTO]

28 Febbraio 2022 20:03

Partiti dal comune di Camini, la clinica La Chimera e la Cooperativa Eurocoop hanno portato un intero furgono di beni di prima necessità per la popolazione in difficoltà per la guerra

Gli aiuti per l’Ucraina consegnati alla chiesa ortodossa del Rione Caridi sono arrivati anche dalla provincia di Reggio Calabria. Partiti dal comune di Camini, la clinica La Chimera e la Cooperativa Eurocoop hanno portato coperte, vestiti, giubbotti, rasoi da barba, dentifrici, disinfettanti. Questi beni di prima necessità si sono aggiunti alla grande quantità arrivata tra la mattina e il pomeriggio in sede. Come spiegato dall’organizzatrice ai nostri microfoni, si stanno cercando i mezzi per portare il materiale fino a Napoli. La raccolta si è interrotta per la enorme partecipazione della cittadinanza reggina, ripartiranno la prossima settimana con nuovi carichi.