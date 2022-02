Reggio Calabria, nuovo grave incidente sulla SS106: auto sbanda allo svincolo di Grotteria, traffico bloccato [LIVE]

27 Febbraio 2022 17:45

Reggio Calabria, grave incidente sulla SS106 allo svincolo della Jonio-Tirreno a Grotteria

Nuovo grave incidente sulla SS106 Jonica a Reggio Calabria, dopo quello drammatico che la scorsa notte è costato la vita a un 26enne nella periferia Sud di Reggio Calabria. Stavolta il sinistro s’è verificato in Provincia, precisamente a Grotteria Mare, allo svincolo della Jonio-Tirreno in direzione Siderno, dove un’automobilista ha perso il controllo del proprio mezzo, probabilmente con la complicità della pioggia che ha reso viscido l’asfalto, e ha sfondato il guard rail finendo in un’aiuola di contenimento che separa lo svincolo dalla carreggiata della SS106. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia che stanno regolando il traffico, che ha subito pesanti ripercussioni e rallentamenti.