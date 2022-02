Reggio Calabria, che spettacolo in riva allo Stretto: il panorama con l’Etna innevata in una fredda giornata di febbraio [FOTO]

9 Febbraio 2022 17:51

Gli scatti dell’Etna visti dal Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria

E’ stata una giornata di bel tempo e cielo sereno in riva allo Stretto, ma anche freddo vento di tramontana, seppur con temperature in sensibile aumento rispetto a ieri. Oggi a Reggio Calabria la temperatura massima ha raggiunto i +15°C, il sole però ha illuminato la città e offerto un panorama stupendo per coloro che hanno avuto la fortuna di fare una passeggiata sul Lungomare Falcomatà. A corredo dell’articolo alcuni scatti bellissimi di Protur Drone Media che riprendono lo spettacolo naturale e l’Etna innevata sullo sfondo.