11 Febbraio 2022 14:02

Reggio Calabria, domani conferenza stampa con Occhiuto e Princi: “annunceremo importanti interventi che interessano alcuni comuni della Provincia”. Saranno presenti anche parlamentari, consiglieri regionali, sindaci ed amministratori locali

È convocata per sabato 12 febbraio alle ore 17:30, presso l’È Hotel a Reggio Calabria, una conferenza stampa con il vice presidente Giusi Princi ed il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto. “Annunceremo importanti interventi – afferma Princi- che interessano alcuni comuni della Provincia di Reggio; motivo per cui saranno presenti anche parlamentari, consiglieri regionali, sindaci ed amministratori locali. Contestualmente verrà tracciato un bilancio degli obiettivi raggiunti per il territorio reggino in questi primi 3 mesi di lavoro, che hanno visto il nuovo corso regionale quotidianamente impegnato per il rilancio della Nostra Terra. Sarà, al contempo, un’occasione di confronto“, conclude Princi. Sarà presente anche l’assessore Tilde Minasi.