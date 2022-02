Reggio Calabria, le colonne di Tresoldi “ballano” ancora: una di esse si inclina pericolosamente, è a rischio caduta [FOTO e VIDEO]

8 Febbraio 2022 13:22

Con il forte vento di questa mattina, le colonne di “Opera” di Tresoldi continuano a “ballare” pesantemente: una di queste si è inclinata ancor di più, in maniera pericolosa, e rischia di spezzarsi e cadere

E’ ancora pericolo in Via Marina a Reggio Calabria, a distanza di qualche giorno. Il forte vento di questi giorni ha infatti inclinato alcune colonne di “Opera” di Tresoldi. In via cautelativa la zona è stata transennata per evitare pericoli. Questa mattina, però, il vento ha aumentato la sua forza, continuando a far “ballare” pesantemente le colonne. Come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo, e dal video in basso, una di essere si è pericolosamente inclinata, ancor più delle altre. Si trova in posizione obliqua e rischia davvero di spezzarsi, creando un danno non indifferente. E sarebbe davvero un gran peccato, per quella che è un’opera nuova, che arricchisce il centro cittadino con il panorama della Via Marina e dello Stretto. Senza dimenticare che, spezzandosi, rischierebbe di creare effetto domino sulle altre. Da capire se, oltre alla transenne, si è al lavoro per trovare una soluzione che possa evitare il peggio.