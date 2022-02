Reggio Calabria, ad Archi il servizio di spazzamento stradale funziona: la soddisfazione del Comitato di quartiere

19 Febbraio 2022 10:44

Il Comitato di quartiere “Il Popolo di Archi” esprime assoluto apprezzamento per il servizio di spazzamento stradale che da due mesi è attivo nel territorio della X Circoscrizione. “Dopo una lunga assenza di questo servizio – che viene ripristinato dopo oltre 10 anni – finalmente è stata accolta la nostra proposta. A beneficiare del servizio di spazzamento sono i residenti di Archi che finalmente vedono riemergere il prestigio di un territorio senza rappresentanza politica da ormai 11 anni. Infatti buona parte delle zone della città sono maggiormente curate perché hanno un referente consigliere comunale, o assessore, che fa gli interessi del rispettivo territorio. Ad Archi, invece, per sopperire a questa mancanza ci pensa il Comitato di quartiere, che sulla tematica ambientale è stato sempre in prima fila nel panorama cittadino”, si legge nella nota.

Gli spazzini di quartiere “svolgono con dedizione la propria attività di pulizia lungo le strade e le piazze del territorio. Le mansioni loro affidate vengono quotidianamente svolte con senso del dovere, efficienza e correttezza, doti sempre più rare e quindi sempre più apprezzate. Questi lavoratori, con la loro perseveranza e abnegazione svolgono un eccellente lavoro, facendo sì che strade, cortili e spazi vari restino sempre puliti. Adesso bisogna passare ad una fattiva collaborazione dei cittadini, che devono rispettare le regole ambientali e di civile convivenza, il lavoro che gli spazzini di quartiere fanno per riportare decoro e pulizia e il sacrificio che il Comitato di quartiere fa per migliorare la qualità della vita residenti”.

Inoltre, “facciamo presente che anche il servizio di raccolta differenziata ha ricevuto un impulso positivo, con l’entrata a pieno regime del conferimento dei mastelli. Come per il servizio di spazzamento anche per il servizio di raccolta ringraziamo pure il Settore Ambiente del Comune di Reggio Calabria per la professionalità dimostrata in questi anni a servizio della città. Rimane purtroppo qualche nota stonata di chi ancora non vuole vivere nella legalità, inficiando l’operato della società civile di Archi che sta dimostrando di voler uscire dal periodo buio in cui è caduta in questi 11 anni. A quest’ultimi rivolgiamo il nostro appello alla collaborazione e dichiariamo la nostra disponibilità nel recepire il loro malcontento per migliorare il servizio e permettere anche a loro di schierarsi con la parte sana di Archi. Altre proposte nella nostra agenda sono i cassonetti specifici per alcune zone, i cassonetti per i condomini che garantiscono spazio e accesso ai mezzi, un centro di raccolta materiali ingombranti e l’implementazione del servizio spazzamento con lo sfalcio erbaceo ai bordi stradali. Insomma, vogliamo tornare alle origini, ma serve la collaborazione di tutti”.