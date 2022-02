Reggina, Di Chiara e quella punizione contesa: “la batto io”. Prima “tratta” con Bellomo e Galabinov, poi la mette [FOTOSEQUENZA]

19 Febbraio 2022 20:21

Prima di batterla, realizzando un gran gol, Gianluca Di Chiara si è dovuto assicurare la punizione, che anche Bellomo e Galabinov volevano battere

L’ha voluta, desiderata, conquistata. E aveva ragione. Come scritto nelle nostre pagelle, oggi Gianluca Di Chiara si è trasformato in Alessandro Del Piero. Per pochi minuti, quelli giusti, quelli utili a mettere dentro una punizione perfetta. Da quella posizione, vicino alla porta e con la barriera non troppo distante, c’era una sola soluzione possibile: scavalcarla con un tiro preciso e forte, ma non troppo, giusto in tempo per far sì che la traiettoria potesse scendere al momento giusto. Così è. Ed è così che il terzino amaranto ha decretato la parola fine su Reggina-Pordenone, con un 2-0 arrivato all’85’.

Ma, dicevamo, quella punizione l’ha voluta. Fortemente. E’ Galabinov a ricevere il pallone, servito poi a Bellomo. Questi scambia con Cortinovis e poi si invola verso la porta, ma viene fermato fallosamente. Giallo per l’avversario e punizione. Ed è proprio Bellomo a scagliarsi su quel pallone. Vuole battere lui, è uno specialista. Poi si avvicina pure Galabinov, anch’egli esperto in calci piazzati. Ma tra i due litiganti il terzo gode e alla fine spunta Di Chiara. E’ il più lontano, ma arriva da dietro. E comincia a “trattare”. Bellomo si allontana e il terzino comunica con l’attaccante. “La batto io dai, la prossima la lascio a te”. Avrà detto questo? Forse, non lo sappiamo. La mano è davanti la bocca e il labiale non si può vedere. La certezza, però, è che il bulgaro lascia il pallone al compagno e il resto è… magia. In alto la FOTOSEQUENZA della punizione, con il fantastico gesto tecnico e l’esultanza successiva.