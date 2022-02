Reggina-Pisa, tutte le FOTO della festa: l’urlo di gioia finale e la carica di Folorunsho

27 Febbraio 2022 19:53

Le foto dei festeggiamenti finali della Reggina dopo la preziosa vittoria di questo pomeriggio al Granillo contro il Pisa

Un sospiro di sollievo, tradotto in un urlo di gioia finale dopo una ripresa di sofferenza e qualche brivido nei minuti conclusivi. La Reggina ha battuto il Pisa, ottenendo la terza vittoria di fila in casa e avvicinandosi ancora di più all’obiettivo salvezza. Menez il mattatore, con il gol in avvio, l’unico della contesa e quello che ha deciso il match. A dispetto di un primo tempo dominante, nella ripresa la squadra amaranto ha abbassato il baricentro, rischiando soprattutto nell’ultima parte, dopo l’ingresso di Torregrossa e Lucca. Tanti gli interventi di Turati nel finale, ma dopo lunghissimi 5 minuti di recupero è fortissimo l’urlo di gioia. Tumminello e Folorunsho difendono il pallone vicino alla bandierina, poi l’arbitro fischia e l’ex centrocampista del Pordenone si lascia andare, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. In alto la fotogallery con tutte le immagini degli ultimissimi secondi e dei festeggiamenti nel post gara.