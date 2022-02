Reggina-Crotone, l’incredibile gol di Montalto: un bolide da 60 metri sorprende il portiere dei pitagorici e fa impazzire il Granillo [FOTO e VIDEO]

12 Febbraio 2022 16:56

Il video del pazzesco gol di Montalto, che ha sbloccato il derby del Granillo tra Reggina e Crotone

La Reggina sblocca il derby contro il Crotone con un gol pazzesco. Chi l’ha segnato? L’uomo delle reti impossibili: Adriano Montalto. Dopo un disimpegno errato della difesa, che consegna il pallone all’attaccante, questi non ci pensa due volte e, qualche metro dopo la linea di centrocampo, prova il tiro da casa sua vedendo il portiere fuori dai pali. Il Granillo segue in trepidante attesa lo scorrere del pallone, per cui sembra passare un quarto d’ora, e poi esplode dopo che la sfera finisce in rete. Stadio in festa, con lo stesso Montalto che va a festeggiare coi compagni sotto la Sud. Di seguito il VIDEO, in alto la FOTOGALLERY con la sequenza del gol.