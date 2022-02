Piano antincendi boschivi: la Regione Calabria avvia dialogo con Legambiente, WWF e Lipu

10 Febbraio 2022 18:17

La Regione Calabria avvia un dialogo con Legambiente, WWF e Lipu in merito alla programmazione di un piano antincendi boschivi

Avviato il dialogo sulla programmazione del Piano antincendi boschivi della Regione Calabria anche con Legambiente, WWF e Lipu. Lo scorso 1 febbraio si era già tenuta una prima riunione a cui però le associazioni ambientaliste non avevano potuto partecipare a causa della mancata comunicazione, dovuta ad un disguido tecnico. A seguito delle rimostranze delle associazioni, la Regione ha provveduto a fissare un altro appuntamento, convocandole per lo scorso 7 febbraio in Cittadella.

Alla riunione hanno preso parte, oltre all’assessore regionale all’Agricoltura e alla Forestazione Gianluca Gallo, anche il dirigente del settore forestazione Salvatore Siviglia; il commissario di Calabria Verde, Giuseppe Oliva ed alcuni funzionari regionali. Per le Associazioni ambientaliste erano presenti Antonio Nicoletti, responsabile nazionale Aree protette e biodiversità di Legambiente, Angelo Calzone delegato regionale WWF Italia e Giorgio Berardi coordinatore regionale della Lipu. Ha partecipato all’incontro anche il presidente regionale dell’ordine degli agronomi e forestali Antonino Sgro’.

Si è trattato di un momento di ascolto e confronto sulle reciproche posizioni, in cui sono state acquisite da parte della Regione Calabria le informazioni ed i contributi sulla tematica inerente gli incendi e recepite critiche e proposte. Una fase di interlocuzione cui seguirà una prima bozza di piano da discutere nelle successive riunioni per arrivare alla definizione della proposta definitiva del Piano antincendi Boschivi 2022 nell’interesse dell’ambiente e della collettività calabrese.