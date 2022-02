Occhiuto a Reggio Calabria: “Aeroporto dello Stretto, Porto di Gioia Tauro, sanità e strada per Polsi, ecco le nostre priorità per rilanciare la provincia” [FOTO, VIDEO, INTERVISTA]

12 Febbraio 2022 20:16

Occhiuto a Reggio Calabria fa un bilancio del primi 100 giorni di Governo regionale e annuncia la trasformazione dei centri vaccinali in centri di prevenzione

“I primi 100 giorni del governo regionale per Reggio e provincia“, questo il titolo dell’iniziativa presso l’È Hotel a Reggio Calabria con il vicepresidente della Regione, Giusi Princi, l’assessore leghista, Tilde Minasi, ed il presidente Roberto Occhiuto, il quale in mattinata si è recato a Gambarie accompagnato dal deputato forzista Francesco Cannizzaro. In platea deputati del Centro/Destra e amministratori locali dell’Area Metropolitana.

Il Governatore ha tracciato il lavoro svolto in questi mesi, nonchè i progetti per il futuro per una “regione complessa ma bellissima”. “Sono vari i dossier di cui mi sono occupato dall’inizio del mio avvento alla cittadella regionale e credetemi che la provincia di Reggio Calabria è stata sempre una priorità”, sottolinea Occhiuto, il quale poi scende nei particolari “il Porto di Gioia Tauro, la statale 106, il rilancio dell’aeroporto, finalmente un investimento di 65 milioni per la strada per Polsi e ospedali di comunità. Questi sono stati i grandi temi di cui ci siamo occupati e dove, vi devo dire, abbiamo già ottenuto tanto. Sacal? Non ha mai realmente investito sullo scalo dello Stretto puntando solo sull’hub di Lamezia Terme. Se non si chiude la trattativa di acquisizione chiederò al Governo ed Enac di cambiare la concessione ed affidarla ad una nuova società”. “Stiamo lavorando – rimarca Occhiuto- affinchè le compagnie low cost possano atterrare qui a Reggio. Dobbiamo lavorare anche ai collegamenti ferroviari e via mare così da rendere lo scalo attrattivo anche per i siciliani. Anniversario del ritrovamento dei Bronzi? Alle iniziative sta lavorando con caparbietà Giusi Princi, spero che diventino un grande attrattore di turismo”. “Mentre sul Porto di Gioia Tauro – evidenza- bisogna investire con forza sulla Zes e sto cercando di far capire al Governo che servono investimenti importanti per uno sviluppo completo per “contrastare” la concorrenza dei grandi porti europei”.

Occhiuto sulla Sanità: “situazione difficile ma abbiamo fatto tanto”

Articolato il discorso del presidente Roberto Occhiuto per quanto riguarda il capitolo sanità: “da commissario ho trovato una situazione difficile al limite dell’incredibile. Abbiamo avuto, però, l’abilità di fronteggiare l’emergenza aumentando i posti letto di 200 unità e 28 in terapia intensiva. Anche sulle vaccinazioni abbiamo fatto un gran lavoro soprattutto nelle scuole: grazie al lavoro di Princi abbiamo “sfruttato” i genitori medici ed infermieri degli alunni che in maniera volontaria hanno vaccinato i bimbi. Mentre per quanto riguarda i centri vaccinali ho avuto un’idea: trasformarli in centri di prevenzione per effettuare screening del diabete o mammografia”, conclude Occhiuto.