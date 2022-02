Acr Messina, dura 10 giorni l’avventura di Nicola Dipinto: il giocatore rescinde per “motivi familiari”

10 Febbraio 2022 11:30

Nicola Dipinto, arrivato in Sicilia nell’ultimo giorno di mercato, ha ufficialmente rescisso il contratto con l’Acr Messina

E’ durata 10 giorni l’avventura di Nicola Dipinto con la maglia dell’Acr Messina. Il centrocampista classe 2002, arrivato in Sicilia nell’ultimo giorno di mercato dalla Fidelis Andria, ha infatti rescisso il contratto. Aveva firmato un biennale. “L’Acr Messina – si legge nella nota ufficiale – comunica di aver provveduto, su richiesta per motivi familiari e di comune accordo con lo stesso, alla risoluzione dell’accordo con il calciatore Nicola Dipinto. La società lo ringrazia per la disponibilità data nei pochi giorni in maglia biancoscudata e gli augura tanta soddisfazione per il proseguo della carriera”.