Grave lutto per lo sport calabrese: è morto Franco Avolio

10 Febbraio 2022 23:09

“Una perdita per tutto il movimento sportivo Calabrese. Una grave perdita per la città di Castrovillari. Franco Avolio non era solo l’indiscusso “maestro”, il pioniere di tante discipline sportive, è stato anche colui il quale ha dato la possibilità in passato a tanti giovani come la sottoscritta di formarsi nel mondo dello sport per poi intraprendere gli studi di scienze motorie e continuare nella vita ad essere protagonisti nel mondo sportivo/educativo”. La Professoressa Anna De Gaio ricorda così Franco Avolio, dirigente apprezzato e stimato di Castrovillari scomparso nella giornata di ieri.

“Non sarà facile colmare il vuoto che oggi ci lascia – prosegue la Prof De Gaio – ma chi ha avuto la fortuna di incrociarlo nella vita oggi lo ricorda con affetto e ammirazione per ciò che è stato, per ciò che ha fatto e per ciò che ci ha lasciato in eredità. Ci sono persone che quando ci lasciano portano con sé un pezzo della nostra storia. Franco Avolio è una di queste. Ha portato lo sport nel nostro paese aprendo una fase che ha coinvolto persone di ogni età. Un uomo che ha riservato un sorriso per tutti e che è stato sempre uno sportivo nella vita e nel lavoro. Con la sua morte lo sport è più povero ma è più povera tutta la nostra comunità. Ciao Prof. Avolio Maestro di vita e grazie di tutto”.