Messina: visita di commiato a Palazzo Zanca del Direttore dell’Arsenale Militare Vito Tarantini

9 Febbraio 2022 19:52

Il Direttore dell’Arsenale Militare di Messina Capitano di Vascello Vito Tarantini è stato accolto in visita di commiato, oggi pomeriggio a Palazzo Zanca dal Sindaco Cateno De Luca, presente l’Assessore Salvatore Mondello. L’incontro è stata occasione per il C.V. Tarantini di porgere i saluti al Sindaco e per presentare il nuovo Direttore il C.V. Marco Ferroni, che subentrerà ufficialmente a Tarantini, venerdi 10 nel corso della cerimonia di passaggio di consegne. Il Capitano di Vascello Tarantini assunse la Direzione dell’Arsenale nel febbraio 2019, e lascia Messina per la nuova destinazione all’Agenzia Industria e Difesa a Roma. “Una storica struttura quella dell’Arsenale risalente al 1860 e che rappresenta un simbolo del territorio della Città, sia sotto il profilo lavorativo che dell’identità culturale messinese”, ha detto il Sindaco nel formulare gli auguri di buon lavoro a Tarantini per il nuovo incarico, ed al neo Direttore Ferroni per il suo imminente insediamento. Nel corso dell’incontro i due ufficiali hanno avuto modo di discutere in merito ai servizi offerti dal personale in forza all’Arsenale, auspicando di potere intraprendere percorsi di collaborazione interistituzionale al fine di contribuire all’incremento del tessuto economico relativamente alle attività di revisione, collaudo, verifica e controllo, manutenzione per lavorazioni meccaniche, elettriche, in particolare da quando la gestione dello stabilimento è stata trasferita all’Agenzia industrie difesa sono state estese le attività di manutenzione, riparazione e modifiche, oltre che al naviglio militare anche a quello civile ed alla nautica da diporto. Ai due ufficiali di Stato maggiore De Luca ha donato il crest della città ed il volume “Viaggiatori a Messina. Diari, spunti e noterelle di visitatori della città del Peloro” di Felice Irrera.