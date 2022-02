Messina, Cateno De Luca: “l’impero di Musumeci verso l’autodistruzione. Il presidente dimostri di amare la Sicilia e si dimetta immediatamente”

11 Febbraio 2022 10:31

Messina: De Luca ha tracciato quello che dovrebbe essere il percorso da seguire per porre alla guida della Sicilia un “Sindaco” vero e autentico

“Martedì 15 febbraio sarò a Palermo ed alle 11:00 terrò una conferenza stampa nella Sala Rossa a Palazzo dei Normanni insieme al deputato regionale Danilo Lo Giudice e in quella sede chiederò ufficialmente al presidente Musumeci di dimostrare il suo amore per la Sicilia ed il Popolo Siciliano rassegnando le dimissioni per porre fine alla mala gestio politico amministrativa che ha contraddistinto la sua azione di Governo”. È quanto affermato stamani dal sindaco di Messina Cateno De Luca in occasione della sua mattutina diretta facebook. Mentre è impegnato a completare gli ultimi atti amministrativi prima di lasciare Palazzo Zanca, De Luca ha tracciato quello che dovrebbe essere il percorso da seguire per porre alla guida della Sicilia un “Sindaco” vero e autentico.

“È chiaro ormai – ha spiegato De Luca – che a Palermo il banco è saltato. Le mie dimissioni da sindaco della città di Messina, così come avevo preannunciato, stanno inevitabilmente influenzando gli equilibri dei palazzi palermitani. Stiamo assistendo all’autodistruzione di quei contenitori politici che prima hanno eletto e sostenuto Musumeci e che ora, rendendosi conto del grave errore di valutazione commesso, non lo stanno più seguendo nelle Sue quotidiane schizofrenie ancor più alimentate dalla notizia di non essere più il candidato della coalizione del centrodestra per le prossime elezioni regionali. La mia candidatura a Sindaco di Sicilia – afferma De Luca – ha infatti spinto il centro destra a rivedere la propria strategia. È in quest’ottica che va inserita l’autocandidatura a governatore della Sicilia dell’attuale presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè con il sostegno di buona parte di Forza Italia e, a quanto pare, di alcune forze politiche dello stesso centrodestra. È chiaro – prosegue De Luca – che tutto questo non fa altro che far emergere un malessere che covava da tempo all’interno delle varie coalizioni, ascrivibile principalmente alla inconcludente azione politico amministrativa di Musumeci e dei suoi sodali di giunta. Perché dunque continuare così? L’attuale situazione infatti non fa altro che determinare un clima di instabilità per la nostra terra che continuerà a farci perdere le varie scadenze imposte dal PNRR. Voglio ricordare che al momento la Sicilia è senza bilancio e con la ulteriore balcanizzazione del Parlamento Siciliano assisteremo al moltiplicarsi di faide e regolamenti di conti sulla pelle dei siciliani. La Sicilia, afferma De Luca, ha bisogno di un presidente che faccia davvero il Sindaco di Sicilia, ha bisogno di un governo autorevole, sostenuto da una maggioranza stabile. L’ennesima sconfitta incassata ieri in aula da Musumeci per il suo super consulente Tuccio D’Urso è l’ulteriore dimostrazione di quanto ormai non interessi a nessuna forza politica il destino della Sicilia. Martedì prossimo – conclude De Luca – chiederò a Musumeci che compia un gesto d’amore per la Sicilia, ovvero che si dimetta immediatamente e consenta di poter scrivere una nuova pagina politica per la nostra terra”.