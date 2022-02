Messina: conclusa la tre giorni al Minutoli col progetto “Mi Curo di Te”

una scelta libera ma consapevole. Contestualmente è possibile ricevere la somministrazione direttamente a scuola. Stamane si è conclusa la tre giorni all’Istituto Jaci alla quale hanno partecipato con particolare entusiasmo e interesse numerose classi; si proseguirà sempre domani allo Jaci con le vaccinazioni. “Continuiamo a riscontare un grande interesse – ha evidenziato Firenze – da parte delle scolaresche che vedono impegnati in prima persona i nostri operatori e il personale sanitario dell’Ufficio emergenza. Si tratta di preziosi e indispensabili momenti di confronto tra esperti e studenti per migliorare il loro senso civico e farli riflettere sull’importanza della prevenzione e un’occasione utile per chi vuole vaccinarsi”.