Messina: a piazza Unione Europea l’iniziativa solidale “Un pasto caldo”

11 Febbraio 2022 09:06

Messina: è stata illustrata a Palazzo Zanca, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calfiore, l’iniziativa di solidarietà “Un pasto caldo”

È stata illustrata a Palazzo Zanca, alla presenza dell’Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Calfiore, l’iniziativa di solidarietà “Un pasto caldo”, patrocinata dal Comune di Messina e promossa dai Club Service cittadini, 5 Club Lions, 4 Club Kiwanis e 2 Club Rotary. All’incontro hanno preso parte il governatore del Distretto Lions 108Yb Sicilia Francesco Cirillo e il delegato Anna Capillo; il luogotenente Kiwanis divisione 1 Sicilia Dei due Mari Valdemone Tonino Brancato; e rappresentanti vari dei Club Service. L’evento, che si terrà nella mattinata di domenica 13, a piazza Unione Europea, prevede la distribuzione di pasti caldi, cucinati dai cuochi volontari muniti di apposita certificazione alimentarista, messi gratuitamente a disposizione da “Gran Mirci catering”, che saranno destinati alle fasce più deboli della comunità cittadina. I cuochi prepareranno i pasti sull’Unità Mobile Cucina, dotata di un container attrezzato come cucina, appartenente alla colonna mobile della Protezione civile e donata dalla Fondazione Lions e da Anpas Sicilia. Saranno donati 520 pasti caldi che verranno ritirati dalle associazioni caritatevoli di Messina, per essere donati alla mensa di sant’Antonio, alla casa Di Vincenzo, a Cristo Re e all’associazione Gli Invisibili. “La volontà di questa Amministrazione – ha evidenziato l’Assessore Calafiore – è quella di prestare massima attenzione a simili iniziative di solidarietà. ‘Un pasto caldo’, sarà l’occasione per rendere più serena una domenica ai i meno fortunati, con l’obiettivo di avvicinare e rafforzare la comunità cittadina senza lasciare nessuno ai margini ai margini della società”. Anna Capillo socia del Lions Club Messina Peloro e Delegato per i rapporti con gli altri Club Service ha ringraziato il Sindaco Cateno De Luca per avere autorizzato l’iniziativa e concesso il patrocinio, e l’assessore Calafiore per la fattiva collaborazione per l’organizzazione della manifestazione di solidarietà.

All’evento in piazza Unione Europea parteciperanno i Lions Messina Host Presidente Donato Mannina; Lions Messina Ionio Presidente Teresa Passaniti; Lions Messina Peloro Alessandra Pellegrino; Lions Messina Tyrrhenum Giuseppe Vadalà Bertini; Lions Messina Colapesce Presidente Salvatore Grasso; Kiwanis Messina Presidente Angelo Caristi, Kiwanis Messina Antonello da Messina Presidente Salvatore Sciliberto; Kiwanis Messina Nuovo Ionio Presidente Placido Lizio; Kiwanis Peloro Messina Presidente Teresa Crisafulli; Rotary Messina Presidente Isabella Pia Palmieri; e Rotary Stretto di Messina Piero Federico.