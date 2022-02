Matteo Renzi tende la mano a un PD riformista: più centro che sinistra, senza Conte e M5S

10 Febbraio 2022 11:21

Matteo Renzi tende la mano al Partito Democratico: il leader di Italia Viva apre a un PD riformista che guardi più a centro che a sinistra

“Se fanno un ragionamento alla Blair, si ragiona“. Sono le parole rilasciate da Matteo Renzi a “Porta a Porta”, il soggetto della frase è il Partito Democratico del quale è stato segretario e con il quale sembra possa tornare a flirtare. Il destinatario del messaggio è l’attuale segretario, Enrico Letta, che dovrebbe virare su un modus operandi più vicino agli europei Sholz o Macron. Un nuovo modello di sinistra, quello nelle idee di Renzi, che guarda con interesse ai centristi vicini al governatore della Liguria Giovanni Toti e ai moderati con i quali l’ex Presidente del Consiglio aveva avviato un dialogo per creare un terzo polo. In tal senso, su domanda di Vespa, Renzi ha dichiarato: “non si organizza un partito politico sommando leader o presunti tali. Non si va da nessuna parte mettendo insieme gruppi dirigenti, un’accozzaglia di ambizioni personali“.

In un PD che guarda più al centro e meno a sinistra, potrebbe rientrare il leader di “Azione”, Carlo Calenda, ma non i 5 Stelle. Per loro Renzi non esprime parole al miele: “non sono più in campo. Sono finiti e di questo sono molto felice“. In caso di nuovo matrimonio con un animo maggiormente centrista, dovrebbero essere allontanati dalla sinistra anche il segretario nazionale della Cgil Landini, Fratoianni, i grillini e soprattutto Giuseppe Conte.