Lutto cittadino a Cinquefrondi: oggi i funerali del giovane Giuseppe, morto nell’incendio della propria abitazione

11 Febbraio 2022 12:40

Reggio Calabria, dramma nella notte di sabato a Cinquefrondi: giovane morto tra le fiamme in casa. L’amministrazione comunale proclama il lutto cittadino

Cinquefrondi è ancora sotto shock per la morte del giovane Giuseppe Ciccone, deceduto tra le fiamme della propria abitazione lo scorso venerdì notte. I genitori ed un altro fratello della vittima, che si trovavano in un’altra stanza dell’appartamento, erano riusciti, fortunatamente, a salvarsi. Tra qualche ora, alle 15:00, nella Chiesa Matrice della cittadina in provincia di Reggio Calabria, saranno celebrati i funerali del povero ragazzo e L’Amministrazione Comunale ha deciso di proclamare il lutto cittadino.