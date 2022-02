Luc Montagnier è morto? E’ giallo: la notizia rimbalza dalla Francia, ma non arrivano conferme

9 Febbraio 2022 22:14

E’ vero e proprio giallo sulla presunta morte del Premio Nobel Luc Montagnier, rilanciata dalla Francia: non sono seguite conferme né smentite

Luc Montagnier è morto? Col passare delle ore la vicenda si infittisce sempre più, assumendo i contorni di un vero e proprio giallo. A rilanciare la notizia è stata France Soir con un tweet: “Il professor Luc Montagnier, Premio Nobel per la Medicina 2008, è morto pacificamente l’8 febbraio 2022 alla presenza dei suoi figli. 18 agosto 1932 – 8 febbraio 2022. Pace all’anima di questo grande uomo”, ha scritto la testata. A questa news non è seguita la conferma da parte dei principali media francesi, mentre quelli italiani non si sbilanciano. Non arrivano conferme, infatti, ma neanche smentite vere e proprie, se non quella di MediaMass, che sottolinea come la notizia sia priva di fondamento perché l’entourage ha “formalmente negato” la veridicità della news. A confondere ulteriormente le idee ci ha pensato però Alexandra Henrion-Caude, scienziata, ricercatrice e specialista de l’ARN, nonché amica del Premio Nobel, che ha twittato: “LUTTO NAZIONALE. Si è semplicemente sacrificato al compito di salvare ciò che poteva ancora essere salvato. Un uomo di rara intelligenza, curioso di tutto. Il significato di servire fino alla fine. Fedele alla scienza fino alla fine. Dolore intenso e immensa gratitudine GRAZIE CARO PROFESSORE!”. Su Wikipedia, nella pagina dedicata a Montagnier, non è presente la data di morte, mentre sui social la confusione regna sovrana. L’hashtag #Montagnier è in tendenza su Twitter, tra chi cerca di capirci qualcosa, chi smentisce la morte, chi smentisce chi ha smentito la morte e chi gli fa le condoglianze. Il Premio Nobel ha fatto parlare molto di sé, nell’ultimo anno, per le sue posizioni fortemente contrarie alla vaccinazione di massa contro il Covid-19.