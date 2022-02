Locri, violento scontro tra Ape e scooter sulla SS106: mezzi distrutti, motociclista in stato confusionale – LIVE

27 Febbraio 2022 18:01

Locri, nuovo grave incidente stradale sulla SS106

E’ una giornata drammatica per gli incidenti stradali che si stanno susseguendo a raffica sulla SS106 Jonica, “Reggio Calabria-Taranto”, nel tratto reggino. Pochi minuti dopo il sinistro di Grotteria, pochi minuti fa nel tratto della stessa strada a Locri si sono scontrati in modo violento un’Ape e uno scooter. L’Ape è completamente ribaltata sull’asfalto, dove è riverso anche il motociclista rimasto in stato confusionale. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine: per fortuna i feriti non sono in pericolo di vita.