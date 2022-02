Lazzaro: celebrata Messa in ricordo di Virgilio Caridi

11 Febbraio 2022 13:51

Lazzaro: è stata celebrata una messa in ricordo di Virgilio Caridi, giovane lazzarese che a soli 29 anni è venuto a mancare all’affetto dei suoi familiari e dei tanti giovani che a lui erano particolarmente legati

È stata celebrata una messa in ricordo di Virgilio Caridi, giovane lazzarese che a soli 29 anni è venuto a mancare all’affetto dei suoi familiari e dei tanti giovani che a lui erano particolarmente legati. Proprio 2 giorni fa Virgilio avrebbe compiuto 30 anni. Con l’occasione la famiglia Caridi ha donato una statua posizionata nella chiesetta del cimitero di Lazzaro. La statua è stata realizzata diversi anni fa dal nonno di Virgilio. Il padre, Salvatore, a nome della famiglia ha ringraziato l’intera comunità, il sindaco e l’amministrazione comunale con particolare riferimento al vicesindaco Rocco Campolo per la sensibilità e per la vicinanza dimostrata. Durante la cerimonia si sono vissuti momenti di particolare emozione; il bel gesto della famiglia Caridi è stato molto apprezzato dai numerosi presenti e da tutta la comunità.