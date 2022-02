Tanti cuori gialloblu per la pace, la comunità ucraina di Reggio Calabria si ritrova al Duomo: le lacrime, la dignità, le testimonianze di un intero popolo [FOTO E VIDEO]

27 Febbraio 2022 13:57

Le donne e gli uomini della comunità ucraina di Reggio Calabria hanno raccontato ai nostri microfoni quello che sta accadendo nel loro Paese colpito dalla guerra: le foto ad una famiglia scappata dai bombardamenti russi, ospitata in riva allo Stretto

Non c’è politica in piazza Duomo a Reggio Calabria, ma solo una parola muove la comunità ucraina che oggi si è ritrovata: PACE. Non si è parlato di Putin, né di Biden o di Nato, ci sono cose che vanno messe in evidenza. Oggi, nel Paese ad est dell’Europa, ci sono tante persone senza colpe che stanno soffrendo a causa della guerra. Non si può restare indifferenti di fronte alla crudeltà delle immagini che ognuno di noi in questi giorni ha visto sui social e in televisione e mostrano le tensioni, i bombardamenti, le lacrime di un intero popolo. Un popolo che non si arrende, che con dignità lotta e avanti. E’ quanto si percepisce dalle parole degli ucraini presenti oggi, che ai nostri microfoni hanno voluto raccontare le atrocità vissute in questi attimi dai loro connazionali, che altro non sono che familiari e amici.

“Siamo un popolo coraggioso che sta lottando per la libertà, è importante avere la pace nel mondo. Siamo tutti impegnati per avere un ruolo in questo, stiamo dando il massimo. Non giudicate chi scappa dal proprio Paese, chi invece torna in patria per difendere l’Ucraina. Vogliamo un cielo bello, pulito, come è stato fino a poco tempo fa. Grazie per tutti i miei amici reggini che mi sono vicini, mi abbracciano”, afferma con il volto commosso e dispiaciuto la signora Daia. “Faccio un appello agli italiani, in molti dei miei amici reggini mi hanno scritto per un messaggio di sostegno. I miei connazionali stanno soffrendo, hanno bisogno di garze e medicinali, fate in modo che gli ucraini possono avere il sostentamento che serve per superare il momento”, spiega invece un giovane ragazza ucraina che da tanti anni abita e studia nella città calabrese. Di seguito il video con le testimonianze dei presenti, molti hanno raccontato la propria esperienza e quella dei loro familiari impegnati nella guerra nelle città di Kiev e Odessa.