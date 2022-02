Reggio Calabria, applausi al Rotaract Sud “Parallelo 38”: giocattoli e peluche per i bimbi meno fortunati [FOTO]

10 Febbraio 2022 19:45

Il Natale è passato da un po’, ma il Rotaract Reggio Calabria Sud “Parallelo 38” ha deciso di regalare ugualmente un sorriso e un momento di svago ai bambini e ragazzi della Congregazione delle Figlie di Maria Ss. Corredentrice. Si tratta, in particolare del service dal titolo “Regala un sorriso”, organizzato dai soci Benedetta Baffa e Matteo Chirico, i quali fin da subito si sono mostrati propositivi e collaborativi nel coinvolgere non solo la Presidente Sara De Rose ma l’intero club. “Un progetto semplice ma efficace, in una parola: inclusivo”. Queste le parole dei promotori, i quali si dicono pienamente soddisfatti per la riuscita dell’iniziativa.

Infatti, il grande entusiasmo mostrato dal club fin da subito ha fatto sì che venissero impacchettati un gran numero di peluche e giocattoli per bambine e bambini meno fortunati, regalando loro un sorriso alla vista dei nuovi compagni di giochi. Un progetto, insomma, ricco di umanità che dimostra ancora una volta l’importanza di una presenza attiva sul territorio di associazioni e club impegnati nel sociale quale, appunto, il Rotaract. Una semplice raccolta di giocattoli, dunque, che però ha dato vita ad una vera e propria catena di solidarietà e partecipazione all’insegna dell’amicizia e del sorriso. Concludono Benedetta e Matteo: “Siamo estremamente orgogliosi e colmi di felicità, perché consapevoli che quel peluche abbandonato nell’armadio di qualcuno avrà trovato un nuovo compagno di avventure!”.