Il presidente turco Erdogan: “sono guarito dal Covid grazie a 5 dosi di vaccino”

11 Febbraio 2022 14:51

Erdogan ha ricevuto 2 dosi di Sinovac e 3 di Biontech

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e’ tornato alla vita pubblica dopo un periodo di sei giorni di quarantena per avere contratto il Covid. “Senza dubbio le vaccinazioni mi hanno aiutato a guarire rapidamente, ho ricevuto 2 dosi di Sinovac e 3 di Biontech e grazie agli effetti di questi vaccini in un tempo breve sono guarito dal coronavirus“, ha detto il capo di Stato parlando con i giornalisti dopo avere partecipato alla preghiera del venerdi’ in una moschea di Istanbul. “Non sento stanchezza“, ha affermato Erdogan confermando che lunedi’ prossimo si rechera’ in visita ufficiale negli Emirati Arabi Uniti. Anche la moglie del presidente, Emine, era risultata positiva al Covid insieme al marito sabato scorso ed Erdogan ha rivelato che presenta ancora sintomi lievi. “Spero possa guarire entro lunedi’, dobbiamo andare negli Emirati e mia moglie mi accompagna sempre nelle mie visite ufficiali“, ha affermato il leader turco.