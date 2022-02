Il popolo dei “No Green Pass” torna in piazza, bloccato il corteo a Milano: “decisione inspiegabile” [FOTO e VIDEO]

19 Febbraio 2022 18:32

Milano: il presidio previsto in piazza Leonardo da Vinci si è poi trasformato in corteo. Le forze dell’ordine lo hanno fermato all’altezza di via Pascoli

E’ ancora forte la protesta contro l’introduzione del Green Pass tanto che, tantissime persone sono scese in piazza a Milano al grido “No al Green Pass”, “Libertà” e cori contro il Governo Draghi. A manifestare anche studenti di varie città italiane. Era previsto un presidio a piazza Leonardo da Vinci ma i manifestanti hanno deciso di dar vita ad un corteo che è stato fermato dalle forze dell’ordine all’altezza di via Pascoli. Un manifestante giovane afferma: “la decisione del blocco è inspiegabile, non è possibile che chi manifesta contro il certificato verde non possa esprimere le proprie idee. Tra l’altro il green pass credo evochi altri periodi stoici estremamente bui per l’Italia”. In alto la FOTOGALLERY, in basso il VIDEO.