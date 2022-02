11 Febbraio 2022 11:30

10elotto, Calabria a segno: vinti 25 mila euro a Crotone e 6 mila a Oppido Mamertina

Il 10eLotto premia la Calabria. Nell’ultimo concorso, come riportato da Agipronews, sono state centrate vincite per oltre 31 mila euro. La più alta arriva da Crotone dove un fortunato giocatore ha centrato un 7 Oro da 25 mila euro, mentre un 6 Oro da 6.250 è stato messo a segno a Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 21,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 426 milioni dall’inizio dell’anno.