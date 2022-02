Green pass, Garavaglia: “non vedo perchè a giugno dovremmo ancora avere operativo il certificato verde”

10 Febbraio 2022 11:52

Green pass: le parole del ministro del Turismo, Massimo Garavaglia

“Non vedo perche’ a giugno dovremmo ancora avere operativo il certificato verde“. Cosi’ il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che, intervistato da ‘Il Messaggero’, invita a seguire l’esempio della Francia “che gia’ ad aprile potrebbe revocare il green pass“. “Il Covid e’ ai titoli di coda, la situazione sta tornando sotto controllo – fa notare il ministro – la curva dei contagi e’ in rapida discesa e a breve potremo togliere le restrizioni che ostacolano la ripartenza del settore dell’accoglienza“. Pronti nuovi aiuti agli operatori turistici. “Per gli alberghi molto e’ stato fatto – afferma Garavaglia – per esempio con il credito di imposta sulle locazioni, ma non escludiamo ora anche uno sconto sull’Imu“. In arrivo anche altre misure. “Con un emendamento al Sostegni ter – spiega – puntiamo a sei mesi di decontribuzione per agenzie di viaggio e tour operator”. Sull’applicazione della Bolkestein alle concessioni demaniali, “il tempo stringe“, dice Garavaglia. “Lavoriamo a una soluzione definitiva che tuteli gli interessi legittimi e protegga il settore”. Per intervenire, dice il ministro, “serve anche che le Regioni completino la mappatura di quello che e’ concessionato e di quello che ancora non lo e’“.