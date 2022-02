Gerace firma protocollo d’intesa tra Comune e Regione Calabria per il progetto Borgo

26 Febbraio 2022 09:49

Gerace, il progetto è finalizzato al rilancio economico e sociale di un borgo a rischio abbandono

L’Amministrazione Comunale di Gerace, guidata dal Sindaco Giuseppe Pezzimenti, esprime enorme soddisfazione per la firma del Protocollo d’intesa siglato ieri mattina tra il Vice Sindaco Rudi Lizzi e l’Assessore allo Sviluppo Economico e agli Attrattori Culturali della Regione Calabria Rosario Varì, finalizzato ad avviare e dare supporto per l’intervento relativo alla “Attrattività dei Borghi – Linea A. Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi” a sostegno della realizzazione di un progetto per un importo pari al massimo a 20 milioni di euro, finalizzato al rilancio economico e sociale di un borgo a rischio abbandono, o disabitato o comunque caratterizzato da un avanzato processo di declino e abbandono per il quale si preveda un progetto di recupero e rigenerazione che integra le politiche di salvaguardia e riqualificazione dei piccoli insediamenti storici con le esigenze di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione degli stessi.

Si tratta dello step successivo all’importante decisione della Giunta Regionale della Calabria, guidata dal Presidente Roberto Occhiuto che nelle scorse settimane ha individuato nella Città di Gerace il Borgo della Calabria sul quale puntare per ottenere uno stanziamento di 20 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero della Cultura, tramite il Piano nazionale borghi previsto dal PNRR.

L’Assessore Rosario Varì ha dichiarato: «La scelta di Gerace è stata il frutto di una procedura selettiva che ha tenuto conto di una serie di indici e indicatori previsti per l’individuazione del borgo sul quale investire i 20 mln stanziati per la realizzazione del c.d. progetto pilota. I prossimi saranno giorni di intenso lavoro in quanto entro il 15 marzo occorrerà depositare il progetto contenente una serie di azioni volte alla rigenerazione culturale, economica e sociale del borgo, che abbiano come obiettivo finale il ripopolamento e l’occupazione. Gerace è un borgo meraviglioso, ricco di storia e patrimonio culturale e naturalistico, che possiede tutte le caratteristiche necessarie per centrare questo obiettivo».

Il Vice Sindaco Rudi Lizzi ha ringraziato il Presidente Roberto Occhiuto e l’intera Giunta Regionale per aver dato questa possibilità di sviluppo alla Città di Gerace: «Insieme lavoreremo per raggiungere l’obiettivo di rilanciare la nostra città a livello internazionale e come tale potrà divenire un punto di riferimento per uno sviluppo turistico che andrà ad incidere positivamente su tutto il territorio locale e regionale».

«Si parte da solide basi – ha aggiunto l’Assessore Salvatore Galluzzo – che sono state costruite nel corso degli anni da tutte le amministrazioni comunali che si sono susseguite a Gerace e che hanno trovato nell’amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti, un salto di qualità ulteriore che ci consente di poter rappresentare al meglio le caratteristiche richieste per ottenere il pieno riconoscimento del lavoro finora portato avanti con il massimo impegno e con l’importante sostegno dei nostri Cittadini».

L’Assessore Galluzzo ha evidenziato che a breve verrà sottoscritto un Protocollo di legalità con la Prefettura di Reggio Calabria per spianare la strada ad eventuali ostacoli. Sul punto l’Assessore Varì si è complimentato: «E’ un’opzione meritoria e condivisibile per tutelarsi ed agire nella legalità».

La Regione Calabria ha costituito un Gruppo di Lavoro, all’interno del quale fanno parte anche alcuni funzionari del Comune di Gerace indicati dall’Amministrazione, finalizzato a provvedere alla redazione e presentazione del progetto pilota avvalendosi di un affiancamento e di un supporto di natura tecnica.

L’intervento si sostanzia di due distinte componenti operative cui corrispondono differenti strategie di intervento (linee di azione) in grado di dare risposte alle diversificate istanze provenienti dai territori in ragione delle loro caratteristiche territoriali, economiche e sociali e degli indirizzi delle politiche di sviluppo regionali.

Dopo la sigla del Protocollo d’Intesa l’Assessore Rosario Varì, che è giunto a Gerace con alcuni componenti del Gruppo di Lavoro, ha visitato le bellezze della Città di Gerace accompagnato da Vice Sindaco Rudi Lizzi, dall’Assessore Salvatore Galluzzo, dal Consiglieri di Maggioranza Michele Orlando e Giuseppe Lacopo.